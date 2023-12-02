Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunga Citra Lestari Menikah, Adik Ashraf Sinclair Dampingi hingga Bantu Rapikan Veil

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:50 WIB
Bunga Citra Lestari Menikah, Adik Ashraf Sinclair Dampingi hingga Bantu Rapikan Veil
Pernikahan Bunga Citra Lestari dibantu Aishah yang merupakan adik kandung mendiang Ashraf Sinclair. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana digelar hari ini, Sabtu (2/12/2023) di Hotel Amankila, Bali.

Meski BCL beserta keluarga dan sahabat belum membagikan dokumentasi terkait hari bahagia itu, beberapa akun fans pun mengunggah momen pernikahan BCL dan Tiko seperti akun @bcltiko.

Mulanya, sahabat BCL yang bernama Rangga membagikan momen saat BCL terlihat tengah melangkah dengan gaun putih yang dikenakannya di momen pernikahannya itu. Namun, unggahan itu dihapus.

Video dan foto momen pernikahan BCL pun dibagikan oleh akun @bcltiko. Foto yang dibagikan memperlihatkan BCL dan tiko yang tampak duduk berdampingan untuk melaksanakan prosesi ijab kabul.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement