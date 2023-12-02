Bunga Citra Lestari Menikah, Adik Ashraf Sinclair Dampingi hingga Bantu Rapikan Veil

JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana digelar hari ini, Sabtu (2/12/2023) di Hotel Amankila, Bali.

Meski BCL beserta keluarga dan sahabat belum membagikan dokumentasi terkait hari bahagia itu, beberapa akun fans pun mengunggah momen pernikahan BCL dan Tiko seperti akun @bcltiko.

Mulanya, sahabat BCL yang bernama Rangga membagikan momen saat BCL terlihat tengah melangkah dengan gaun putih yang dikenakannya di momen pernikahannya itu. Namun, unggahan itu dihapus.

Video dan foto momen pernikahan BCL pun dibagikan oleh akun @bcltiko. Foto yang dibagikan memperlihatkan BCL dan tiko yang tampak duduk berdampingan untuk melaksanakan prosesi ijab kabul.