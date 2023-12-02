Bunga Citra Lestari Menikah dengan Tiko Aryawardhana, Kompak Pakai Busana Jawa!

JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau dikenal dengan BCL itu tampaknya tengah melangsungkan akad pernikahan dengan pria pilihannya yakni Tiko Pradipta Aryawardhana. Keduanya kompak dengan busana Jawa.

Hal itu terlihat dari media sosial Instagram @bcltiko. Di mana, BCL menggunakan pakaian menikah berupa kebaya berwarna putih dengan menggunakan kain batik berwarna cokelat.

Bahkan terlihat Unge juga biasa disapa itu menuruni tangga untuk menuju pelaminan, terlihat dalam video itu tampak Luna Maya, Irwan Mussry suami Maia Estianty, Maia Estianty juga larut dalam acara momen bahagia tersebut.

Sedangkan sang pria Tiko Aryawardhana menggunakan blankon berwarna hitam serta jas berwarna putih dan di bagian bawah serupa dengan Bunga Citra Lestari.