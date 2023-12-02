Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunga Citra Lestari Menikah dengan Tiko Aryawardhana, Kompak Pakai Busana Jawa!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:10 WIB
Bunga Citra Lestari Menikah dengan Tiko Aryawardhana, Kompak Pakai Busana Jawa!
Bunga Citra Lestari Menikah, kompak gunakan busana Jawa. (Foto: Instagram @bcltiko)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau dikenal dengan BCL itu tampaknya tengah melangsungkan akad pernikahan dengan pria pilihannya yakni Tiko Pradipta Aryawardhana. Keduanya kompak dengan busana Jawa.

Hal itu terlihat dari media sosial Instagram @bcltiko. Di mana, BCL menggunakan pakaian menikah berupa kebaya berwarna putih dengan menggunakan kain batik berwarna cokelat.

Bahkan terlihat Unge juga biasa disapa itu menuruni tangga untuk menuju pelaminan, terlihat dalam video itu tampak Luna Maya, Irwan Mussry suami Maia Estianty, Maia Estianty juga larut dalam acara momen bahagia tersebut.

Sedangkan sang pria Tiko Aryawardhana menggunakan blankon berwarna hitam serta jas berwarna putih dan di bagian bawah serupa dengan Bunga Citra Lestari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement