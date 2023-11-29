Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jonathan Frizzy Rangkul Pinggul Ririn Dwi Ariyanti, Netizen Singgung Feeling Dhena Devanka

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:07 WIB
Jonathan Frizzy Rangkul Pinggul Ririn Dwi Ariyanti, Netizen Singgung Feeling Dhena Devanka
Jonathan Frizzy rangkul pinggul Ririn Dwi Ariyanti (Foto: Instagram/ijonkfrizzy)
JAKARTA - Jonathan Frizzy semakin menunjukkan kedekatannya dengan Ririn Dwi Ariyanti pasca-cerai dari Dhena Devanka. Terbaru, pria yang akrab disapa Ijonk itu tampak berpose mesra bersama Ririn saat menghadiri sebuah acara bersama rekan-rekan mereka.

Dalam unggahan di akun Instagram @rumpi_gosip Ijonk terlihat mengenakan kemeja putih, celana jeans dan sneakers. Sedangkan Ririn tampak mengenakan dress berwarna hitam tanpa lengan lengkap dengan heels.

Sepintas tak ada yang aneh dari pose foto mereka. Namun, saat melihat bagian pinggul Ririn, tampak jelas tangan bapak tiga anak itu merangkul mesra tubuh wanita 38 tahun tersebut.

Sontak, netizen pun ramai mengomentari potret mesra Ijonk dan Ririn. Bahkan tak sedikit yang menyinggung soal feeling Dhena Devanka di awal perceraiannya dengan Ijonk.

Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti

Halaman:
1 2
