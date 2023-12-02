Jelang Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana, Penjagaan Hotel Amankila Diperketat

BALI - Acara pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana dipastikan digelar di Hotel Amankila, Manggis, Karangasem, Bali. Lantaran ingin menggelar pernikahan yang tertutup, penjagaan hotel pun diperketat.

Saking ketatnya, setiap orang yang tanpa tanda pengenal tidak diperkenankan untuk masuk ke area hotel. Bahkan vendor pun mendapat larangan untuk mendokumentasikan acara pernikahan tersebut.

Tim MNC Portal Indonesia bahkan hanya bisa mengambil dokumentasi di area jalan menuju hotel. Bahkan satpam yang berjaga langsung meminta maaf dan meminta wartawan untuk meninggalkan lokasi, hingga melarang untuk mengambil dokumentasi dalam bentuk apapun.

Selain itu, dari informasi yang didapat dari salah satu petugas vendor, pihaknya juga mendapat aturan untuk tidak mendokumentasikan apapun saat mengerjakan persiapan pernikahan. Mereka pun mengaku harus bergiliran masuk ke lokasi acara lantaran sangat terbatas.

Sementara itu, acara resepsi pernikahan BCL dan Tiko sendiri akan digelar pada sore hingga malam hari nanti.

