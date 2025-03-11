Nabila Taqiyyah Rilis Album Kekal yang Sementara, Perjalanan Emosional dalam 8 Lagu

Nabila Taqiyyah Rilis Album Kekal yang Sementara, Perjalanan Emosional dalam 8 Lagu. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Nabila Taqiyyah resmi merilis album perdananya bertajuk 'Kekal yang Sementara'. Album yang terdiri dari delapan lagu itu mengangkat tema kehilangan, kesedihan, dan kesadaran bahwa tak ada yang abadi di dunia, termasuk cinta.

Nabila mengungkapkan, album tersebut merupakan ungkapan perasaannya yang paling jujur. "Setiap lagu di album ini adalah refleksi dari pengalaman yang pernah aku rasakan," katanya.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu menambahkan, "Ia juga pengalaman yang mungkin banyak orang alami. Aku ingin lagu-lagu dalam album ini bisa menjadi teman bagi mereka yang sedang mengalami hal serupa."

Nabila Taqiyyah rilis album perdana, 'Kekal yang Sementara'. (Foto: MNC Media)

Lagu-lagu dalam album ini disusun dengan alur emosional yang menarik. Pendengar diajak untuk merasakan bagaimana sebuah hubungan bisa dimulai dengan kebahagiaan, namun seiring waktu harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua hal bisa bertahan selamanya.

Dengan aransemen musik yang kaya dan pemilihan kata yang puitis, Nabila Taqiyyah berhasil menciptakan karya yang tidak hanya enak didengar, namun juga memiliki makna mendalam.

Album 'Kekal yang Sementara' kini sudah dapat diakses melalui berbagai platform streaming musik. Dengan perilisan album ini, Nabila semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyanyi berbakat yang patut diperhitungkan di industri musik Tanah Air.



(SIS)