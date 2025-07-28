Sebelum Wamil, Cha Eun Woo Pamer Rambut Cepak ke Fans

SEOUL - Cha Eun Woo resmi menjalani masa tugasnya di militer sebagai tentara aktif, pada Senin (28/7/2025). Sehari sebelum wamil, dia sempat menyapa para penggemarnya lewat Live YouTube.

Cha Eun Woo mengaku, merasa canggung dengan rambut cepaknya. “Ini adalah potongan rambut terpendekku sejak usia 2 tahun. Cocok enggak?” katanya dikutip dari Allkpop, Senin (28 Juli 2025).

Aktor True Beauty itu kemudian mengunggah sederet foto lewat akun Instagram pribadinya. Unggahan itu kemudian ramai dikomentari fans yang meluapkan kesedihan hingga memberikan dukungan untuk sang idol.

Sebelum Wamil, Cha Eun Woo Pamer Rambut Cepak ke Fans. (Foto: Instagram/@eunwo.o_c)

“Sekarang, Korea Selatan kehabisan stok pria tampan deh. Kita dalam masalah besar,” kata seorang fans di kolom komentar unggahannya.

Lainnya menyemangati Cha Eun woo dengan menuliskan, “Kau bisa melewati semua ini! Semoga beruntung, kau selalu diberi kesehatan, dan menjalani hidup dengan baik.”