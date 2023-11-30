Bunga Citra Lestari Ungkap Kriteria Sosok Suami Idaman

JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau dikenal dengan BCL bakal menikah dengan Tiko Pradipta Aryawardhana di Bali Desember 2023. Kriteria calon suami yang diinginkannya pun dijawab oleh BCL.

Setelah menjanda akibat Ashraf sang suami pergi untuk selamanya ke pangkuan Sang Pencipta, membuat Bunga Citra Lestari mencari pendamping hidup cukup lama.

Perjalanan cintanya pun bakal berakhir di Pulau Dewata, Bali yang kabarnya akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2023.

Pria yang beruntung melunakkan hati perempuan yang juga akrab disapa Unge itu adalah Tiko Pradipta Aryawardhana. Lantas, apa yang menjadi alasan Unge memilih pria tersebut.