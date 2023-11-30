Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunga Citra Lestari Ungkap Kriteria Sosok Suami Idaman

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |21:00 WIB
Bunga Citra Lestari Ungkap Kriteria Sosok Suami Idaman
Kriteria suami Bunga Citra Lestari terungkap. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau dikenal dengan BCL bakal menikah dengan Tiko Pradipta Aryawardhana di Bali Desember 2023. Kriteria calon suami yang diinginkannya pun dijawab oleh BCL.

Setelah menjanda akibat Ashraf sang suami pergi untuk selamanya ke pangkuan Sang Pencipta, membuat Bunga Citra Lestari mencari pendamping hidup cukup lama.

Perjalanan cintanya pun bakal berakhir di Pulau Dewata, Bali yang kabarnya akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2023.

Pria yang beruntung melunakkan hati perempuan yang juga akrab disapa Unge itu adalah Tiko Pradipta Aryawardhana. Lantas, apa yang menjadi alasan Unge memilih pria tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement