Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Unggahan Terakhir Kiki Fatmala sebelum Meninggal Dunia karena Komplikasi Kanker

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:30 WIB
Unggahan Terakhir Kiki Fatmala sebelum Meninggal Dunia karena Komplikasi Kanker
Unggahan terakhir Kiki Fatmala sebelum meninggal. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kiki Fatmala meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker paru yang diidapnya, pada Jumat (1/12/2023), pukul 01.00 WIB. Dia mengembuskan napas terakhirnya di usia 56 tahun.

Sebelum berpulang, bintang Si Manis Jembatan Ancol itu sempat mengunggah beberapa momen di akun Instagram pribadinya, @qq_fatmala.

Sebagian besar unggahan terakhir sang aktris menunjukkan momen bersama keluarga dan para sahabat.

Seperti saat dia mengunjungi Bangkok, Thailand, bersama tiga sahabatnya, pada 17 Oktober silam.

Dia juga sempat mengunggah ungkapan syukur atas hidup yang dijalaninya saat ini. "Aku selalu mengucap syukur dalam segala hal," ujarnya, pada 3 Oktober silam.

Seolah enggan mempertontonkan rasa sakitnya kepada semua orang, Kiki Fatmala hanya mengunggah momen manis dan seru bersama orang-orang terkasih. Salah satunya, saat dia terlihat membuat video TikTok bersama keluarganya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933194/keluarga-pastikan-kiki-fatmala-hanya-miliki-1-saudara-kandung-perempuan-bernama-anna-99ihNzNv3l.jpg
Keluarga Pastikan Kiki Fatmala Hanya Miliki 1 Saudara Kandung, Perempuan Bernama Anna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933203/5-film-horor-legendaris-yang-diperankan-kiki-fatmala-nomor-1-tak-umbar-tubuh-1gxjG31oT3.jpg
5 Film Horor Legendaris yang Diperankan Kiki Fatmala, Nomor 1 Tak Umbar Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/206/2932514/4-film-legendaris-warkop-dki-yang-dibintangi-kiki-fatmala-gEvuBFLaJZ.jpg
4 Film Legendaris Warkop DKI yang Dibintangi Kiki Fatmala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931553/suami-sebut-kiki-fatmala-ingin-dekat-dengan-keluarga-menolak-dirawat-di-rumah-sakit-0tzBNcACNn.jpg
Suami Sebut Kiki Fatmala Ingin Dekat dengan Keluarga, Menolak Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931384/meninggal-dunia-penyakit-kanker-kiki-fatmala-sudah-menyebar-hingga-ke-otak-l1lzEX1NW8.jpg
Meninggal Dunia, Penyakit Kanker Kiki Fatmala Sudah Menyebar hingga ke Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931320/alasan-kiki-fatmala-tolak-dikirimi-karangan-bunga-saat-meninggal-fYtq1MohVn.jpg
Alasan Kiki Fatmala Tolak Dikirimi Karangan Bunga Saat Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement