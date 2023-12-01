Unggahan Terakhir Kiki Fatmala sebelum Meninggal Dunia karena Komplikasi Kanker

JAKARTA - Kiki Fatmala meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker paru yang diidapnya, pada Jumat (1/12/2023), pukul 01.00 WIB. Dia mengembuskan napas terakhirnya di usia 56 tahun.

Sebelum berpulang, bintang Si Manis Jembatan Ancol itu sempat mengunggah beberapa momen di akun Instagram pribadinya, @qq_fatmala.

Sebagian besar unggahan terakhir sang aktris menunjukkan momen bersama keluarga dan para sahabat.

Seperti saat dia mengunjungi Bangkok, Thailand, bersama tiga sahabatnya, pada 17 Oktober silam.

Dia juga sempat mengunggah ungkapan syukur atas hidup yang dijalaninya saat ini. "Aku selalu mengucap syukur dalam segala hal," ujarnya, pada 3 Oktober silam.

Seolah enggan mempertontonkan rasa sakitnya kepada semua orang, Kiki Fatmala hanya mengunggah momen manis dan seru bersama orang-orang terkasih. Salah satunya, saat dia terlihat membuat video TikTok bersama keluarganya.