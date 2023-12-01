Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rossa Gandeng Ryeowook Super Junior di Konsernya: Alhamdulillah Terwujud

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:04 WIB
Rossa Gandeng Ryeowook Super Junior di Konsernya: Alhamdulillah Terwujud
Rossa gandeng Ryeowook Super Junior di konser tunggalnya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rossa bakal menggelar konser bertajuk "Another Journey: The Beginning" yang bakal diadakan di Kota Bandung Jumat, 1 Desember 2023.

Menariknya dalam konser ini, Rossa mengandeng salah satu member boyband K-Pop Ryeowook 'Super Junior' untuk menjadi bintang tamu dalam konsernya.

"Kalau aku, sebisa mungkin apa yang aku tulis bisa diwujudkan, alhamdulillah bisa terwujud dan tour album aku ini bisa mengundang super junior ke konser aku, ada Ryeowook dari super junior," ujar Rossa di acara konser Spotify Wrapped 2023 di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).

Perempuan yang sempat diisukan dengan Afgan ini mengaku tidak sabar menanti kehadiran Ryeowook, salah satu Boyband asal Korea Selatan, super junior.

Rossa melakukan beberapa persiapan khusus untuk menyambut pria kelahiran 21 Juni 1987 tersebut.

"Senang banget sebelumnya di streaming tetapi kali ini dia akan datang. Persiapan sarangheyo (bahasa Korea-red), mungkin nanti kepepet baru tetapi enggak ya," ucap Rossa.

Halaman:
1 2
