Rossa Betah Menjanda 14 Tahun: Jodoh Tidak Usah Dikejar

JAKARTA - Rossa hingga kini masih betah dalam kesendirian. Baginya, berbicara jodoh diserahkan kepada Sang Pencipta untuk yang terbaik.

"Kalau bicara perjodohan, buat aku serahkan kepada Allah saja. Karena itu memang kehendak Allah yang penting buat aku baik," kata Rossa dikutip STARPRO Indonesia, Rabu (29/11/2023).

Janda Yoyo Padi itu mengatakan jika dirinya tidak mencari kriteria secara khusus, terlebih bila memang calonnya itu berasal dari Korea.

"Kalau jodohnya orang korea, ganteng, baik, kaya, muslim. Ya masa sih aku tidak menolak, becanda ya," ujar Rossa tertawa.

Bahkan, menurutnya dalam mencari pasangan di saat pertama kali berjumpa. Dari momen itulah, rasa klik di hati mulai timbul.

"Buat aku itu yang terpenting saat pertama kali ketemu, karena bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri ketika ketemu sama orang itu," tuturnya.