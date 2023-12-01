Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ghea Indrawari Jadi Top Equal Artist of The Year 2023

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |05:40 WIB
Ghea Indrawari Jadi Top Equal Artist of The Year 2023
Ghea Indrawari raih predikat Top Equal Artist The Year 2023
A
A
A

JAKARTA - Ghea Indrawari menjadi penyanyi top di Spotify Wrapped 2023 berkah lagu Jiwa Tak Bersedih. Lewat lagu ini cukup populer oleh penggemar di Tanah dengan masuk sebagai Top 50 Spotify.

Ghea masuk sebagai Top Equal Artist of The Year 2023 membuatnya mengaku, bersyukur. Karena ini merupakan penghargaan pertama setelah lima tahun berkarier di dunia tarik suara.

Bahkan dengan pencapaian ini, perempuan berusia 25 tahun menjadikan motivasi untuk kariernya ke depan.

Ghea Indrawari Jadi Top Equal Artist The Year 2023

"Ini adalah penghargaan pertama saya setelah 5 tahun di industri musik Tanah Air. Alhamdulilah terima kasih kepada Spotify pendengar saya terimakasih label saya, Hit Records SMN, yang telah hadir sejak awal. Ini akan menjadi motivasi untuk saya,"ujar Ghea Indrawari dalam sambutannya di panggung Studio RCTI+ di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Diketahui, Spotify Wrapped 2023 ini menghadirkan artis internasional lainnya yaitu BamBam GOT7. BamBam melakukan penerbangan sehari sebelum acara dimulai yaitu pada Rabu (29/11/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
