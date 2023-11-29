Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana Bakal Menikah, Delon: BCL Disakiti, Kita Berontak

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |07:05 WIB
Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana Bakal Menikah, Delon: BCL Disakiti, Kita Berontak
BCL bakal menikah dengan Tiko Aryawardhana, sebagai teman Delon minta agar jangan menyakiti BCL. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau BCL bakal menikah dengan Tiko Pradipta Aryawardhana di Bali. Sebagai teman, Delon meminta agar calon suaminya itu jangan pernah menyakiti hati BCL.

"Asal jangan disakiti, kalau disakiti kita berontak sebagai teman," kata Delon di YouTube Intens Investigasi, Rabu (29/11/2023).

Delon mengaku dirinya menyerahkan segala keputusan dari perempuan yang akrab disapa Unge itu dalam memilih pasangan hidupnya.

"Apapun pilihan Unge kita support, karena pilihan dia itu tepat baginya dan kenapa kita tidak support," ujarnya lagi.

Menurutnya, pasangan yang dipilih oleh Unge bisa dipastikan banyak pertimbangan yang dipikirkannya. Terlebih, Delon melihat Unge sudah pernah menjadi ibu rumah tangga.

"Dia sudah dewasa, apalagi dia merupakan ibu rumah tangga dan sudah pasti banyak pertimbangannya kenapa Unge memilih pria itu," tuturnya.

"Pemilihan dari Unge itu tidak salah apalagi sampai ke publish. Pasti menurut Unge ada yang spesial dari pria tersebut," tambahnya.

Seperti diketahui, informasi perihal pernikahan BCL dengan Tiko Pradipta Aryawardhana pertama kali berhembus dari pihak Kantor Unit Agama (KUA) Jakarta Selatan.

Di mana, pihaknya mengatakan jika keduanya telah meminta surat rekomendasi numpang nikah yang nantinya akan dibawa ke Kecamatan Mengwi, Bali.

