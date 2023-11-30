Mengulik Panggilan Sayang Fuji ke Asnawi Mangkualam

JAKARTA - Hubungan asmara Fuji Utami dan Asnawi Mangkualam menjadi perbincangan netizen. Fuji dan Asnawi makin memperlihatkan kedekatan, seolah membenarkan hubungan asmara yang terjadi.

Sontak, panggilan sayang keduanya menjadi buah bibir netizen. Fuji pun ketahuan memiliki panggilan sayang kepada pemain Timnas Indonesia tersebut.

Hal ini bermulai ketika sahabat Fuji dan Asnawi, Mail Saputra menceritakan kedekatan Asnawi dengan Steffy. Mail mengungkapkan jika Asnawi hanya sebatas teman dengan Steffy yang sudah saling kenal sejak 2020.

"Cuman mau ngasih tahu Asnawi itu kenal Steffy dari 2020," ujar Mail Syahputra dilansir dari TikTok @joingrupbah.

Sontak, seorang wanita memanggil Asnawi untuk mendekat dalam perbincangan Mail. "Asnawi sini Asnawi," ujar seorang perempuan.

ASnawi tak menggubris panggilan tersebut. Kemudian sang perempuan kembali memanggil Asnawi, kali ini dengan panggilan lebih mesra.

"Ay ay ay, wi wi wi, mang mang mang," ujar perempuan tersebut.

