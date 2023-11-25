Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Gugat Cerai Ammar Zoni, Oklin Fia Dituding Pelakor: Saya Enggak Ada Hubungan Apapun!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:58 WIB
Irish Bella Gugat Cerai Ammar Zoni, Oklin Fia Dituding Pelakor: Saya Enggak Ada Hubungan Apapun!
Oklin Fia dituding perusak rumah tangga Ammar Zoni dan Irish Bella. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni menyeret nama selebgram Oklin Fia. Hal ini lantaran netizen menduga perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni bukan hanya narkoba, tetapi kehadiran orang ketiga yakni Oklin Fia.

Hal tersebut membuat nama Oklin terus disebut oleh netizen melalui akun media sosial gosip. Tidak hanya itu saja, Oklin Fia mendapat serangan dari netizen di akun Instagram pribadinya.

Tidak sedikit kata-kata buruk dari netizen yang memenuhi kolom komentar Instagram pribadi Oklin Fia. Risih dengan rumor ini dan tidak ingin rumor ini tersebut berkembang, Oklin Fia akhirnya buka suara melalui unggahan InstaStory miliknya.

Dalam unggahan Instagram tersebut, Oklin Fia memamerkan foto dirinya dari belakang yang sedang menyusuri jalan di Jerman. Bersamaan dengan foto tersebut, Oklin menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan perceraian Ammar Zoni dan Irish Bella.

"Saya sebenernya males nanggepin hal ini tapi jadi banyak fitnah dan kata2 tidak menyenangkan...di mana saya dituduh pelakor dan perusak rumah tangga beliau," tulis Oklin Fia, Sabtu (25/11/2023).

"Saya enggak ada hubungan apapun sama mereka yang baru saja cerai, mereka pun cerai enggak ada sangkut pautnya dengan saya...," imbuhnya.

Melalui kesempatan ini, Oklin Fia menyampaikan perasaan sang Ibu yang melihat anaknya dituduh menjadi orang ketiga dan merusak rumah tangga orang lain.

"Bagaimana perasaan ibu saya jika melihat anaknya di fitnah perusak hubungan orang," tulis Oklin.

Pada akhir pesannya, Oklin Fia kembali menegaskan jika sebenarnya ia tidak pernah berkomunikasi dengan Ammar Zoni.

Dengan demikian, Oklin Fia meminta netizen untuk tidak lagi menyebut namanya di kasus perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni.

"Pada kenyataannya saya berkomunikasi dengan beliau saja 'tidak'. Jadi stop dan jangan sangkut pautkan saya dengan masalah mereka. Terimakasih," tulisnya lagi.

