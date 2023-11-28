Bantah Tudingan Pelakor, Oklin Fia Minta Ammar Zoni dan Irish Bella Klarifikasi

JAKARTA - Perceraian antara Ammar Zoni dan Irish Bella menyeret nama selebgram Oklin Fia. Pasalnya sebelum akhirnya melayangkan gugatan cerai, Ammar Zoni kepergok sempat mengirimkan Direct Messages (DM) kepada selebgram seksi tersebut.

Meski begitu, Oklin sudah sempat melakukan klarifikasi beberapa waktu melalui akun Instagram pribadinya. Akan tetapi, hal tersebut hingga kini masih belum sanggup membungkam komentar netizen yang menuduhnya sebagai pelakor dalam rumah tangga Ammar Zoni dan Irish Bella.

Terbaru, melalui kuasa hukumnya, Oklin kembali memberikan penegasan bahwa ia memang benar bukanlah pelakor.

"Yang jelas, Oklin pernah sampaikan kepada saya, tidak ada hubungan dengan Ammar Zoni," kata Budiansyah dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (28/11/2023).

"Kalau kita lihat dari story Instagram Oklin ada kan ya, tetapi kan netizen ini bebas berpendapat. Faktanya kan belum tentu benar seperti itu," lanjutnya.

Menurut Budiansyah, seharusnya kini pihak dari Ammar Zoni dan Irish Bella yang buka suara untuk memberikan klarifikasi perceraiannya.

"Jadi untuk lebih lanjut tentang permasalahan mereka berdua sepatutnya ditanyakan pada mereka berdua. Nanti yang bisa menjelaskan seperti itu Mbak Irish dan Ammar Zoni sendiri. Apakah betul karena oklin," tutur Budiansyah.

Cara tersebut merupakan satu-satunya upaya untuk kembali membersihkan nama Oklin yang telah dicap pelakor oleh banyak orang saat ini.

"Sepatutnya mereka yang berbicara kepada media supaya Oklin ini namanya bisa dibersihkan," kata Budiansyah.