BCL dan Tiko Aryawardhana Disebut akan Gelar Intimate Wedding dengan 100 Tamu

JAKARTA - Kabar pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardhana hingga kini masih menjadi sorotan media dan juga masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, kabar pernikahan BCL dengan Tiko juga turut disorot oleh media Malaysia, mengingat mendiang suaminya, Ashraf Sinclair merupakan pria asal Negeri Jiran.

Dikutip dari salah satu media di Malaysia, BH Online, pernikahan BCL dan Tiko yang berlangsung di Bali tak akan menghadirkan jumlah undangan yang banyak. Bahkan, keduanya memilih untuk menggelar intimate wedding yang hanya dihadiri oleh 100 tamu saja, ada 2 Desember mendatang.

"Majlis perkahwinannya sangat eksklusif kerana difahamkan jumlah tetamu yang diundang tak ramai iaitu kurang 100 orang (Pernikahannya sangat eksklusif karena jumlah tamu yang diundang yaitu kurang dari 100 orang," ujar orang terdekat mereka, dikutip dari BH Online.

Sementara itu, BCL dan Tiko sendiri sudah sempat memberikan ultimatum pada pihak KUA Mengwi, Badung, Bali untuk menjaga privasi mereka. Bukan hanya tidak membeberkan soal mas kawin, tetapi juga tanggal, jam dan lokasi pernikahan mereka.