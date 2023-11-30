Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Debut, Jasmine Nadya Luapkan Kebahagiaan di Single Butterflies

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |00:01 WIB
Debut, Jasmine Nadya Luapkan Kebahagiaan di Single Butterflies
Jasmine Nadya debut dengan single Butterflies (Foto: ist)
JAKARTA - Jasmine Nadya debut di belantika musik Indonesia. Jasmine Nadya, seorang musisi yang tergabung dalam label Sony Music Entertainment Indonesia, siap merilis single pertamanya dengan judul Butterflies.

Jasmine yang lahir di Jakarta pada 14 Mei 2005, menciptakan lagu tersebut sendiri dengan sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, ia menciptakan lagu yang menggambarkan perasaan seseorang saat sedang jatuh cinta.

Debut, Jasmine Nadya Luapkan Kebahagiaan di Single Butterflies

"Awalnya, lagu ini hanya untuk keperluan pribadi, saya sama sekali tidak berniat untuk menganggapnya serius. Namun, saat saya memperdengarkan lagu ini kepada tim di Sony Music, mereka tertarik untuk menjadikannya sebagai single pertama saya,” jelas Jasmine.

Secara keseluruhan, Butterflies menceritakan tentang perasaan dan kenangan seseorang yang mencintai dan dicintai. Di sini, kupu-kupu melambangkan perasaan manis dan luar biasa yang dirasakan seseorang saat sedang jatuh cinta.

Lagu ini telah diciptakan sejak tahun 2022, Jasmine mengakui bahwa lagu tersebut belum sepenuhnya selesai. Setelah diputuskan akan menjadi single pertama, ia mulai berdiskusi dengan produser dan segera menyelesaikan demo lagu tersebut.

"Proses pembuatannya memakan waktu sekitar satu bulan, mulai dari penyelesaian demo, rekaman, hingga syuting video klip. Secara lirik, tidak ada perubahan signifikan, tetapi ada revisi dalam penataan kata. Namun, dari segi aransemen, Kak Dion sebagai produser berhasil mengubah lagu ini menjadi lebih hidup dari versi aslinya yang saya buat. Saya bersyukur karena seluruh proses berjalan lancar dan saya banyak dibantu oleh orang-orang berpengalaman di bidangnya," ungkapnya

