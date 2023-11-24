Nyanyikan Lagu Sendiri, Jasmine Nadya Ingin Tunjukkan Jati Diri

JAKARTA - Jasmine Nadya, seorang aktris yang kini juga terlibat dalam dunia musik, mengungkap musik bagi dirinya adalah hal yang sangat personal. Menyelami kedua industri yang berbeda, Jasmine merasakan perbedaan signifikan antara akting dan dunia menyanyi.

"Dalam berkarya di dunia tari suara, saya merasa lebih menunjukkan warna diri sendiri, menjadi benar-benar diri saya sendiri. Sedangkan dalam dunia akting, lebih tentang mengeksplorasi karakter yang berbeda dalam diri sendiri," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai pengalaman merekam lagu yang terasa lebih personal, Jasmine menjelaskan, "Proses merekam lagu memang terasa lebih personal, terutama karena lagu-lagu tersebut saya tulis sendiri, sehingga semuanya sesuai dengan apa yang saya rasakan."

Belum lama ini, Jasmine bergabung dengan label Sony Music Entertainment Indonesia dan akan segera merilis lagu terbarunya. Ia menyatakan kebahagiaannya dengan lingkungan kerja baru dan kesenangan bertemu orang-orang baru di industri musik.

