Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nyanyikan Lagu Sendiri, Jasmine Nadya Ingin Tunjukkan Jati Diri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |01:03 WIB
Nyanyikan Lagu Sendiri, Jasmine Nadya Ingin Tunjukkan Jati Diri
Jasmine Nadya nyanyikan lagu sendiri (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jasmine Nadya, seorang aktris yang kini juga terlibat dalam dunia musik, mengungkap musik bagi dirinya adalah hal yang sangat personal. Menyelami kedua industri yang berbeda, Jasmine merasakan perbedaan signifikan antara akting dan dunia menyanyi.

"Dalam berkarya di dunia tari suara, saya merasa lebih menunjukkan warna diri sendiri, menjadi benar-benar diri saya sendiri. Sedangkan dalam dunia akting, lebih tentang mengeksplorasi karakter yang berbeda dalam diri sendiri," ujarnya.

Nyanyikan Lagu Sendiri, Jasmine Nadya Ingin Tunjukkan Jati Diri

Ketika ditanya mengenai pengalaman merekam lagu yang terasa lebih personal, Jasmine menjelaskan, "Proses merekam lagu memang terasa lebih personal, terutama karena lagu-lagu tersebut saya tulis sendiri, sehingga semuanya sesuai dengan apa yang saya rasakan."

Belum lama ini, Jasmine bergabung dengan label Sony Music Entertainment Indonesia dan akan segera merilis lagu terbarunya. Ia menyatakan kebahagiaannya dengan lingkungan kerja baru dan kesenangan bertemu orang-orang baru di industri musik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement