HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aming Kaget Dengar Kabar Pernikahan BCL dan Tiko Pradipta Aryawardhana

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |01:01 WIB
JAKARTA - Aming mengaku kaget ketika mendengar kabar pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Pradipta Aryawardhana. Diketahui, BCL dan Tiko rencananya bakal digelar di pulau dewata Bali.

Aming sendiri telah bertemu Tiko Aryawardhana di beberapa event-event tertentu, tetapi belum mengetahui sosok pria itu secara pribadi.

"Baik kok, maksudnya nggak sering main juga sama dia cuma kenal beberapa kali event sering ketemu," ungkap Aming saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu 29 November 2023.

Kemudian, dirinya tidak menyangka, pria berprofesi sebagai pengusaha serius menikahi BCL. BCL dan Tiko Aryawardhana sendiri telah mengurus berkas-berkas atau dokumen sebagai administrasi pernikahan keduanya.

"Nah soal itu aku nggak tahu, jujur aja tadi sudah saya bahas kami sering ketemu kalau acara-acara apa tapi bukan tipe masalah pribadi gitu," jelas Aming.

"Jujur aja waktu tahu dia nikah aja, oh serius? mau nikah alhamdulillah makanya doanya semoga langgeng, samawa dan abadi cintanya," tambahnya.

Aming menyebut, ketika ulang tahun BCL beberapa waktu lalu, ia sempat hadir dalam acara tersebut. Namun dirinya tidak mengetahui kalau ibu satu anak itu, ternyata menjalin hubungan asmara dengan Tiko Aryawardhana.

"Saya juga datang telat juga, jadi pada saat itu pokoknya selama ini saya tahu inikan dari berita viral, oh gini oh gitu beredar di TikTok. Saya datang pas ulang tahun Unge waktu itu, tapi saya telat waktu acara Halloween juga saya telat,"pungkasnya.

Sebagai informasi, kabar pernikahan BCL dan Tiko Pradipta telah dikonfirmasi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam pernyataan mereka, keduanya telah mengurus berkas-berkas sebagai syarat administrasi pernikahan.

Bahkan berkas-berkas itu telah diserahkan ke KUA Mengwi Bali, tempat mereka mendaftarkan pernikahan pun membenarkan kabar pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana.

