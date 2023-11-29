Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rheza Pahlawan Singgung Violenzia Jeanette soal Anak: Kalau Gak Sanggup Urus, Serahkan ke Bapaknya!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:09 WIB
Rheza Pahlawan Singgung Violenzia Jeanette soal Anak: Kalau Gak Sanggup Urus, Serahkan ke Bapaknya!
Violenzia Jeanette saat masih bersama Rheza Pahlawan. (Foto: Instagram @violenziajean)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Rheza Pahlawan dengan mantan istrinya Violenzia Jeanette diduga kembali memanas. Hal itu terkuak melalui media sosial Instagram milik Rheza Pahlawan.

Terkuaknya hubungan tidak baik keduanya, dituding persoalan mengurus dua anaknya yang berada di tangan Violenzia Jeanette.

Apalagi kini Violenzia Jeanette telah memiliki kekasih baru bernama Aan Story. Rheza Pahlawan menduga jika mantan istrinya itu kerap meninggalkan dua anaknya itu dan lebih fokus bersama sang kekasih.

"Ibu yang baik adalah ibu yang memberi kasih sayang, merawat anak-anaknya dan membesarkan anak-anaknya bukan ibu yang meninggalkan anak-anaknya demi kepentingan orang lain," ucap Rheza Pahlawan, Rabu (29/11/2023).

Diakuinya, dirinya memilih untuk menyerahkan hak asuh kedua anaknya kala berpisah dengan Violenzia Jeanette saat resmi bercerai itu. Karena baginya, seorang ibu lebih memahami bagaimana mendidik seorang anak menjadi lebih baik.

Rheza Pahlawan

"Hak asuh diberikan kepada ibu karena ibu lah yang lebih memahami tentang mendidik anak dan membesarkan anak, bukan menelantarkan anak," katanya.

"Suatu saat anak akan tahu siapa yang lebih menyayangi mereka, dan dia akan memilih orang yang peduli sama mereka, meskipun itu orang lain. Semoga engkau bisa menjadi ibu yang penuh hati dan memahami anak. Terima kasih," tuturnya.

Bahkan, Rheza Pahlawan meminta kepada Violenzia Jeanette jika tidak sanggup dalam mengurus anak maka ada baiknya diserahkan kepadanya.

"Jika sudah tidak sanggup, serahkan ke Bapaknya," tegasnya.

Menurutnya, dirinya telah memberikan fasilitas yang baik untuk anak termasuk menjamin semua kebutuhan anak.

"Tapi kok ibunya tidak berperan sebagai ibu, suster tidak bisa diandalkan, mereka cuma orang lain. Kalau anak ditinggal sama suster terus di rumah enggak ada keluarga kan bahaya buat anak, pelajaran buat ibu-ibu sosialita sekelas dewa," tambahnya.

