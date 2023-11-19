Rossa Gaet Ryeowook Super Junior di Konsernya, Bayarannya Bikin Kaget!

JAKARTA - Rossa menggelar tur konsernya bertajuk Another Journey: The Beginning di Trans Convention Centre, Bandung, Jawa Barat. Dirinya menggaet Ryeowook Super Junior.

Konser yang bakal diadakan 1 Desember 2023, sangat berbeda dari konser Rossa sebelumnya. Sebab, di konser ini Rossa berhasil menggandeng Kim Ryeowook personel boyband asal Korea Selatan, Super Junior sebagai salah satu bintang tamunya.

Seperti diketahui Rossa dan Ryeowook memang dekat karena mereka bernaung di label yang sama yaitu SM Entertainment. Meski bersahabat deket, namun Rossa tetap memberikan bayaran untuk Ryeowook.

"Waktu itu aku belum ngomong itu, tapi sama manajemen pasti ada bayaran mungkin pada produksi aja," kata Rossa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/11/2023).