Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Bunga Citra Lestari Terima Pinangan Tiko Aryawardhana Versi Denny Darko

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |23:24 WIB
Alasan Bunga Citra Lestari Terima Pinangan Tiko Aryawardhana Versi Denny Darko
Alasan Bunga Citra Lestari terima pinangan Tiko Aryawardhana (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Bunga Citra Lestari mau menerima pinangan Tiko Aryawardhana akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Diketahui, BCL akan menikah dengan Tiko pada 2 Desember 2023 di Bali.

Menurut penerawangan Denny Darko dalam channel Youtubenya, BCL menerima pinangan Tiko karena berbagai macam alasan. Denny sang ahli tarot menjelaskan penerawangannya atas asmara BCL dan Tiko.

"Di sini ada lambang matahari terbit, hati, cuman saya soroti ada lambang bulan di tengah-tengahnya, bulan ini sebenarnya lambang keraguan, lambang wanita yang selalu mempertimbangkan sesuatu dari dua sisi," ucap Denny Darko.

Alasan Bunga Citra Lestari Terima Pinangan Tiko Aryawardhana Versi Denny Darko

Denny kemudian melihat ada ruang kosong di hati Bunga Citra Lestari. Ruang kosong ini yang menjadi kebutuhan Bunga.

"Saya rasakan kalau hubungannya saat ini, ini kita lihat dari sisi BCL-nya ya. Ini untuk mengisi kekosongan. Awalnya ini bukan karena ingin dengan pria ini, kayaknya ini dikenalin sama teman, terus akhirnya mereka bersama," ucap Denny Darko.

Denny melanjutkan, BCL melihat sosok ayah dalam diri Tiko. Hal ini yang dibutuhkan oleh BCL melihat dirinya seorang janda anak satu.

"Pacar yang sekarang ini (Tiko Aryawardhana), memenuhi keinginannya seorang Unge, bukan BCL. Tubuhnya juga, tubuh seorang Ayah yang kalau saya lihat, pekerjannya dan semuanya juga, dan kalau saya pikir ini bukan ke BCL tapi lebih ke Unge-nya, seorang wanita yang kebetulan berprofesi menjadi artis," jelas Denny.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement