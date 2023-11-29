JAKARTA - Alasan Bunga Citra Lestari mau menerima pinangan Tiko Aryawardhana akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Diketahui, BCL akan menikah dengan Tiko pada 2 Desember 2023 di Bali.
Menurut penerawangan Denny Darko dalam channel Youtubenya, BCL menerima pinangan Tiko karena berbagai macam alasan. Denny sang ahli tarot menjelaskan penerawangannya atas asmara BCL dan Tiko.
"Di sini ada lambang matahari terbit, hati, cuman saya soroti ada lambang bulan di tengah-tengahnya, bulan ini sebenarnya lambang keraguan, lambang wanita yang selalu mempertimbangkan sesuatu dari dua sisi," ucap Denny Darko.
Denny kemudian melihat ada ruang kosong di hati Bunga Citra Lestari. Ruang kosong ini yang menjadi kebutuhan Bunga.
"Saya rasakan kalau hubungannya saat ini, ini kita lihat dari sisi BCL-nya ya. Ini untuk mengisi kekosongan. Awalnya ini bukan karena ingin dengan pria ini, kayaknya ini dikenalin sama teman, terus akhirnya mereka bersama," ucap Denny Darko.
Denny melanjutkan, BCL melihat sosok ayah dalam diri Tiko. Hal ini yang dibutuhkan oleh BCL melihat dirinya seorang janda anak satu.
"Pacar yang sekarang ini (Tiko Aryawardhana), memenuhi keinginannya seorang Unge, bukan BCL. Tubuhnya juga, tubuh seorang Ayah yang kalau saya lihat, pekerjannya dan semuanya juga, dan kalau saya pikir ini bukan ke BCL tapi lebih ke Unge-nya, seorang wanita yang kebetulan berprofesi menjadi artis," jelas Denny.
BACA JUGA: