The Great Journey of NOAH, Konser Terakhir Ariel?

JAKARTA - Grup band NOAH beberapa waktu lalu sempat menghebohkan penggemarnya lantaran mengumumkan untuk vakum di tahun 2024 mendatang.

Di beberapa konser, Ariel sang vokalis pun kerap kali menyampaikan salam perpisahan lantaran tidak akan muncul lagi di panggung dalam waktu dekat.

Kabar vakum NOAH ini menyisakan tanda tanya besar : jika resmi hiatus di tahun depan, kapan mereka akan kembali? Personel NOAH sendiri tak pernah mengungkapnya ke publik.

Ariel NOAH hanya membocorkan bahwa NOAH akan resmi vakum usai melaksanakan konser penutup di Desember 2023.