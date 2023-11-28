Perjalanan Hebat NOAH oleh ALOKA: Kisah Abadi yang Tidak Akan Terlupakan

PUNCAK konser NOAH yang sangat dinantikan sebentar lagi akan hadir. Grup band legendaris NOAH mengumumkan akan mengambil hiatus panjang setelah memberikan pengalaman musik yang tak terlupakan. Bersama ALOKA, "The Great Journey of NOAH" siap untuk menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.

Setelah sukses menggelar konser-konser di berbagai kota seperti Makassar, Medan, Surabaya, dan Bandung, akhirnya konser besar penutup, "The Great Journey of NOAH “ The Final Show, akan digelar pada tanggal 3 Desember 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Konser ini akan menjadi momen bersejarah dalam perjalanan musik NOAH selama 22 tahun dan sebagai penutup akhir tahun 2023 yang luar biasa.

Sebelum hiatus, NOAH berkomitmen meninggalkan kenangan manis bagi para penggemar dengan menyanyikan lagu terbaru mereka, "Suara Dalam Kepala," sebelum mengambil waktu istirahat panjang.

Konser 'The Great Journey of NOAH' di Jakarta akan menjadi penutup tahun 2023 yang spektakuler. Para penggemar dapat menantikan penampilan luar biasa dari Ariel, Lukman, dan David, dengan kenangan selama 22 tahun bersama, berkarya di kancah musik Indonesia. Dengan konsep pertunjukan musik yang segar, konser ini pastinya akan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

"The Great Journey of NOAH," bertema Beyond Dreams, diselenggarakan oleh ALOKA, yang dengan bangga menyediakan ribuan tiket eksklusif untuk "The Final Show.