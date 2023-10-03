Kilas Balik NOAH: Kebebasan Ariel Mendadak Lengserkan Pamor Boyband

JAKARTA - Beberapa lalu NOAH sempat bikin heboh penggemarnya lantaran membawa kabar mengejutkan. Grup band yang telah berkecimpung di belantika musik tanah air selama 11 tahun itu mendadak mengumumkan akan hiatus alias vakum.

Bahkan, jika dihitung sejak masih bernama Peterpan, Ariel cs telah berkarya selama 20 tahun lamanya. informasi ini langsung menghentak para penggemarnya.

Kabar mengejutkan soal vakum atau hiatus ini seharusnya tak lagi mengejutkan para penggemar NOAH. Mereka sejatinya sudah 'kebal' dengan keputusan grup band kesayangan untuk vakum.

Pasalnya, Ariel cs sudah sempat diterjang badai hingga memutuskan untuk vakum pada beberapa tahun silam saat Ariel tersandung masalah hingga mendekam di balik jeruji besi. Kala itu, para personel Peterpan dengan setia menunggu vokalis mereka menjalani masa tahanan dengan tidak membubarkan Peterpan.

Kesetiaan para personel Peterpan itu pun berbuah manis. Kebebasan pria bernama lengkap Nazriel Irham itu nyatanya bukan hanya menjadikan Peterpan mampu bangkit dan resmi meluncurkan nama NOAH.

Lebih dari itu, mereka diganjar popularitas hingga disebut-sebut mampu melengserkan nominasi Boyband dan Girlband yang kala itu sedang merajai belantika musik tanah air. Sebut saja SMASH, Cherrybelle, 7 Icons, dan yang lainnya. Setiap hari wajah mereka selalu menghiasi layar kaca hingga wara-wiri dari panggung ke panggung.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai keterkaitan kebebasan Ariel dengan tiarapnya boyband, pengamat musik Mudya Mustamin terlebih dahulu menyoroti fenomena dimana boyband adalah produk tren. Menurutnya, boyband lahir karena tren, dan tren bisa pudar dengan mudahnya dan itulah yang terjadi pada boyband di Indonesia.

"Di musik sendiri kan tergantung ada yang dia gak peduli sama pasar, atau trennya lagi apa. Kalau boyband ini salah satu produk tren, kombinasi dengan fisik yang oke, dance dan bernyanyi dengan lagu yang ringan tentang cinta dan nada yang mudah dicerna. Tapi ya ini tren," ujarnya saat dijumpai di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, belum lama ini.