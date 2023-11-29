Advertisement
Istri Isyaratkan Berpisah, Rumah Tangga Stevie Item Bermasalah?

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:05 WIB
Istri Isyaratkan Berpisah, Rumah Tangga Stevie Item Bermasalah?
Istri beri isyarat soal rumah tangga bersama Stevie Item di media sosial miliknya. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari musisi Stevie Item. Lewat feed Instagram, sang istri, Eliana mengisyaratkan sudah berpisah dengan personel Deadsquad tersebut.

Dalam unggahan tersebut, Eliana mengunggah sebuah foto dirinya sedang berolahraga. Dia mengenakan celana pendek dan baju olahraga tanpa lengan.

"Yang sudah berakhir akan menjadi cerita dan pelajaran," ujarnya dalam caption unggahan itu seperti dikutip Okezone dari akun @eliana_zj, pada Rabu (29/11/2023).

Meski demikian, Eliana hanya bisa menyerahkan segala urusan rumah tangganya kepada Sang Pencipta. "Allah tahu yang terbaik, semuanya akan baik-baik saja," tuturnya lagi.

Stevie Item

Tak sekadar curhat, dia juga menghapus semua foto Stevie Item. Bahkan, Eliana juga sudah mengapus pertemanan dirinya dengan sang suami di media sosial.

Halaman:
1 2
