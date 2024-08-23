Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Betharia Sonata Alami Stroke Ringan, Bermula dari Pesta Ulang Tahun Nia Daniaty

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |23:45 WIB
A
A
A

JAKARTA - Nabilah Dozan, putri dari Betharia Sonata bicara terkait kronologi sang ibu yang sempat mengalami gejala stroke. Diketahui, pelantun Kemesraan itu sempat mengalami gejala stroke hingga dilarikan ke rumah sakit pada Mei 2024.

Saat hadir di salah satu acara televisi, Betha dan Nabilah pun sempat membeberkan gejala stroke yang dialaminya. Dia menyebut bahwa kala itu sang ibu tengah bernyanyi di acara ulang tahun Nia Daniaty.

"Datang ke Nia enggak ada masalah, begitu ke tempat yang lainnya, langsung," ungkap Betharia Sonata dalam tayangan ...

Betharia Sonata
"Pas mama lagi nyanyi, ada yang ngelihat katanya mama nyanyinya mulai enggak jelas," sambung Nabilah.

Kondisi mantan istri Willy Dozan yang tak biasa itu membuat rekan-rekannya khawatir. Oleh karenanya, mereka langsung membawa Betha ke rumah sakit, meski sempat ditolak oleh ibu Leon Dozan tersebut.

"Akhirnya di stop-in, mama disuruh ke samping, dari situ mulai, mama dibawa ke rumah sakit terdekat," beber Nabilah.

"Awalnya nolak dibawa ke rumah sakit, yang lain pada khawatir," lanjutnya.

 

