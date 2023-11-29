Ternyata Ada Kesamaan Antara Ashraf Sinclair dengan Tiko Aryawardhana

JAKARTA - Bunga Citra Lestari akan segera menikah dengan Tiko Aryawardhana. Pernikahan keduanya diketahui akan berlangsung pada Desember mendatang di sebuah lokasi di Mengwi, Badung, Bali.

Tidak diketahui alasan pasti mengapa akhirnya BCL kembali membuka hati usai ditinggal pergi Ashraf Sinclair untuk selamanya. Namun, ada sebuah kesamaan antara sosok mendiang Ashraf Sinclair dengan Tiko Aryawardhana.

Kedua pria ini diketahui sama-sama memiliki bakat di dunia bisnis. Bahkan Tiko sendiri diketahui bekerja di divisi marketing sebuah bank.

Dalam pekerjaannya, Tiko bertugas untuk memasarkan produk dan jasa perbankan ke calon konsumen.

Menariknya, Tiko dan BCL juga berasal dari kampus yang sama. Keduanya merupakan almamater dari Universitas Trisakti.

Meski akan menikah, BCL mengaku tidak bisa move on sepenuhnya dari sosok Ashraf Sinclair.

“Kalau move on aku rasa, sebuah duka seperti ini sampai kapanpun tidak akan pernah bisa move on,” jelas BCL baru-baru ini.

“Tapi bagaimanapun kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali, tanpa melupakan, live with the pain kata orang dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia,” lanjutnya.