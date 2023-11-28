Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curahan Hati Paris Hilton Jadi Ibu, Fase Terbaik dalam Hidup

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |23:30 WIB
Paris Hilton lahirkan anak kedua, diberi nama London.
Paris Hilton lahirkan anak kedua, diberi nama London. (Foto: People)
A
A
A

AMERIKA - Paris Hilton membawa kabar bahagia. Dia mengumumkan dirinya resmi menjadi ibu dari dua anak. Wanita berusia 42 tahun itu membagikan kabar bahagia tersebut dengan cara unik.

Tak mengunggah foto bayinya, dia hanya mengunggah pakaian bayi berwarna pink dengan nama 'London' yang mengungkap jenis kelamin dan nama bayinya.

Paris Hilton begitu antusias mengungkap kebahagiaannya untuk memulai hidup yang baru dengan kehadiran London. Kehadiran bayi perempuan ini begitu melengkapi hidupnya.

"Aku sangat senang putri kecil kita ada di sini. Hidupku terasa begitu lengkap, memiliki bayi laki-laki dan sekarang putri kecilku," ujar Paris Hilton kepada PEOPLE, Selasa (28/11/2023).

Dia juga tak sabar ingin merayakan momen Natal bersama Poenix dan London. Terlebih putra sulungnya itu terlihat sangat antusias melihat pohon natal untuk pertama kalinya.

"Saya sangat bersemangat untuk merayakan liburan pertama kami bersama. Thanksgiving sangat istimewa, mengejutkan semua orang di London dan menunjukkan kepada Phoenix pohon Natal untuk pertama kalinya. Melihat matanya bersinar dan melihat keajaiban di matanya, sungguh sebuah pengalaman ajaib. Saya tidak sabar menunggu Natal pertama kami bersama sebagai sebuah keluarga," sambungnya.

Halaman:
1 2
