HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paris Hilton Akhirnya Ungkap Wajah Anak Keduanya

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:45 WIB
Paris Hilton Akhirnya Ungkap Wajah Anak Keduanya
Paris Hilton ungkap wajah anak kedua (foto: Instagram/parishilton)
A
A
A

JAKARTA - Paris Hilton akhirnya mengungkapkan wajah anak keduanya dihadapan publik. Melalui akun sosial medianya, Paris Hilton pertama kali mengunggah foto pertama dengan putrinya, yang diberi nama London Marilyn Hilton-Reum lima bulan setelah dirinya mengumumkan kelahiran sang putri.

Dalam foto yang dibagikan, London tampak duduk di pangkuan ibunya sambil mengenakan pakaian berwarna pink serta pita senada di kepalanya. Hilton juga mengunggah foto keluarga lengkap bersama suami dan kedua anaknya saat piknik.

Melalui keterangan unggahannya, Hilton mengaku sudah lama mendambakan untuk memberi nama 'London' ketika dirinya dikaruniai seorang anak perempuan.

"Memperkenalkan London Marilyn Hilton-Reum. Saya selalu memimpikan memiliki seorang putri bernama London sepanjang yang saya ingat," ujar Paris Hilton dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @parishilton, Sabtu (20/4/2024).

Paris Hilton

Paris Hilton ungkap wajah anak kedua (foto: Instagram/parishilton)


Dia pun mengaku bersyukur dengan kehidupan barunya sebagai ibu dari dua anak. Hilton merasa beruntung merasakan peran sebagai seorang ibu.

"Saya sangat bersyukur dia ada di sini. Saya sangat menghargai setiap momen yang saya habiskan bersamanya. Bersama Phoenix, bayi bidadariku telah menunjukkan padaku cinta yang tak pernah kusangka bisa tertanam begitu dalam sebelum aku menjadi ibu mereka," sambungnya.

Kehidupan yang dijalani sebagai seorang ibu pun menginspirasinya untuk menciptakan sebuah lagu 'Fame Wont Love You'. Lagu ini menjadi pengingat bahwa hubungan seorang istri sekaligus ibu dengan suami dan anak-anaknya begitu berharga melebihi apapun.

"Perjalanan luar biasaku menjadi ibu telah menginspirasi sebuah lagu baru yang sangat pribadi bersama sahabatku Sia berjudul “Fame Wont Love You". Lagu ini mengingatkan bahwa ikatan khusus yang aku rasakan dengan anak-anakku, suamiku & keluargaku lebih berharga dari apapun di dunia ini," pungkasnya.

Bulan November 2023, Hilton mengumumkan bahwa dirinya dan sang suami sedang menyambut seorang bayi perempuan bernama London. Wanita berusia 42 tahun itu membagikan kabar bahagia tersebut dengan cara unik. Tak mengunggah foto bayinya, dia hanya mengunggah pakaian bayi berwarna pink dengan nama 'London' yang mengungkap jenis kelamin dan nama bayinya.

