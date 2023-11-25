Selamat! Paris Hilton Lahirkan Anak Kedua, Bayi Perempuan Bernama London

Paris Hilton umumkan anak kedua, bayi perempuan bernama London. (Foto: People)

AMERIKA - Paris Hilton memberikan kabar mengejutkan. Pasalnya, dirinya dan sang suami menyambut seorang bayi perempuan bernama London.

Dilansir Daily Mail, Sabtu (25/11/2023) wanita berusia 42 tahun itu membagikan kabar bahagia tersebut dengan cara unik.

Tak mengunggah foto bayinya, dia hanya mengunggah pakaian bayi berwarna pink dengan nama 'London' yang mengungkap jenis kelamin dan nama bayinya.

"Bersyukur atas bayi perempuanku," tulis Paris Hilton dalam keterangan unggahannya di Instagram.

Mulanya, penggemar kebingungan mengenai kabar tersebut. Pasalnya, Paris Hilton tidak mengungkapkan kapan bayinya lahir. Paris Hilton lebih memilih untuk mengklarifikasi dalam komentar TikTok bahwa putrinya telah lahir.

Paris Hilton juga membagikan foto manis bayi laki-lakinya ke Instagram Stories, dengan bangga memanggilnya 'kakak laki-laki'.