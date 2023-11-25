Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat! Paris Hilton Lahirkan Anak Kedua, Bayi Perempuan Bernama London

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:21 WIB
Selamat! Paris Hilton Lahirkan Anak Kedua, Bayi Perempuan Bernama London
Paris Hilton umumkan anak kedua, bayi perempuan bernama London. (Foto: People)
A
A
A

AMERIKA - Paris Hilton memberikan kabar mengejutkan. Pasalnya, dirinya dan sang suami menyambut seorang bayi perempuan bernama London.

Dilansir Daily Mail, Sabtu (25/11/2023) wanita berusia 42 tahun itu membagikan kabar bahagia tersebut dengan cara unik.

Tak mengunggah foto bayinya, dia hanya mengunggah pakaian bayi berwarna pink dengan nama 'London' yang mengungkap jenis kelamin dan nama bayinya.

"Bersyukur atas bayi perempuanku," tulis Paris Hilton dalam keterangan unggahannya di Instagram.

Mulanya, penggemar kebingungan mengenai kabar tersebut. Pasalnya, Paris Hilton tidak mengungkapkan kapan bayinya lahir. Paris Hilton lebih memilih untuk mengklarifikasi dalam komentar TikTok bahwa putrinya telah lahir.

Paris Hilton juga membagikan foto manis bayi laki-lakinya ke Instagram Stories, dengan bangga memanggilnya 'kakak laki-laki'.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/33/3099405/paris_hilton-bAo4_large.jpg
Paris Hilton Tampil Nyaris Bugil di Momen Natal, Netizen: Caper!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/33/2998273/paris-hilton-akhirnya-ungkap-wajah-anak-keduanya-Qn09k60L7K.jpg
Paris Hilton Akhirnya Ungkap Wajah Anak Keduanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/33/2929000/curahan-hati-paris-hilton-jadi-ibu-fase-terbaik-dalam-hidup-cS4pJ8PD4J.jpg
Curahan Hati Paris Hilton Jadi Ibu, Fase Terbaik dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/33/2907250/fisik-putranya-dihina-paris-hilton-balas-dengan-jawaban-menohok-JjNYWljpr5.jpg
Fisik Putranya Dihina, Paris Hilton Balas dengan Jawaban Menohok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864826/paris-hilton-dihujat-imbas-liburan-di-tengah-kebakaran-hebat-hawaii-Fb2jXZ1AHi.JPG
Paris Hilton Dihujat Imbas Liburan di Tengah Kebakaran Hebat Hawaii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/24/33/2770947/cerita-paris-hilton-jadi-korban-pemerkosaan-dan-aborsi-di-usia-muda-M8GV14Skyb.jpg
Cerita Paris Hilton Jadi Korban Pemerkosaan dan Aborsi di Usia Muda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement