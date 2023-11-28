Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Donna Harun Diduga Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama, Begini Kata Kapolres Jaksel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:56 WIB
Donna Harun Diduga Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama, Begini Kata Kapolres Jaksel
Donna Harun diduga jadi tersangka kasus penistaan agama (Foto: Instagram/donnaharunofficial)
A
A
A

JAKARTA - Artis Donna Harun diterpa kabar kurang menyenangkan. Ibu dari Ricky Harun itu, disebut-sebut merupakan tersangka penistaan agama.

Isu ini mencuat usai beredar dari video di media sosial YouTube Gosipnya Hartono pada Senin (27/11/2023). Dalam video tersebut muncul narasi yang menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Donna Harun sebagai tersangka penistaan agama.

"Donna Harun Ditetapkan Jadi DPO Buronan Kasus Penistaan Agama," demikian judul video tersebut.

Tak hanya itu, akun tersebut juga menyeret nama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Donna Harun

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/33/3119863/donna_harun-Jpfj_large.jpg
Bikin Haru, Donna Harun Ingatkan Ricky Harun untuk Selalu Membela Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/33/3112007/donna_harun-komO_large.jpg
Donna Harun Bahagia Sering Diminta Bantuan oleh Menantu: Merasa Dihargai sebagai Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3004078/biodata-dan-agama-donna-harun-artis-senior-yang-dikira-janda-0uiBl4iQNr.jpg
Biodata dan Agama Donna Harun, Artis Senior yang Dikira Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/33/3003455/donna-harun-foto-bareng-suami-netizen-saya-pikir-beliau-janda-49SnGlhTXn.jpg
Donna Harun Foto Bareng Suami, Netizen: Saya Pikir Beliau Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/33/2929042/isu-hoax-dugaan-tersangka-penistaan-agama-donna-harun-unggah-momen-bareng-sahabatnya-HvoOnbbQHL.jpg
Isu Hoax Dugaan Tersangka Penistaan Agama, Donna Harun Unggah Momen Bareng Sahabatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/33/2928911/profil-donna-harun-artis-kena-hoax-diduga-jadi-dpo-soal-penistaan-agama-70sOLvSszY.jpg
Profil Donna Harun, Artis Kena Hoax Diduga Jadi DPO soal Penistaan Agama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement