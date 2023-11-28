Donna Harun Diduga Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama, Begini Kata Kapolres Jaksel

Donna Harun diduga jadi tersangka kasus penistaan agama (Foto: Instagram/donnaharunofficial)

JAKARTA - Artis Donna Harun diterpa kabar kurang menyenangkan. Ibu dari Ricky Harun itu, disebut-sebut merupakan tersangka penistaan agama.

Isu ini mencuat usai beredar dari video di media sosial YouTube Gosipnya Hartono pada Senin (27/11/2023). Dalam video tersebut muncul narasi yang menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Donna Harun sebagai tersangka penistaan agama.

"Donna Harun Ditetapkan Jadi DPO Buronan Kasus Penistaan Agama," demikian judul video tersebut.

Tak hanya itu, akun tersebut juga menyeret nama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi.