Profil Donna Harun, Artis Kena Hoax Diduga Jadi DPO soal Penistaan Agama

JAKARTA - Donna Harun mendadak jadi perbincangan. Ibunda Ricky Harun ini diduga menjadi buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dugaan penistaan agama.

BACA JUGA: Polisi Pastikan Kasus Penistaan Agama Donna Harun Hoax

Hal itu pertama kali dilihat dari unggahan kanal YouTube, Gosipnya Hartono. Judul video tersebut menuliskan bahwa Donna Harun ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.

“Donna Harun Ditetapkan Jadi DPO Buronan Kasus Penistaan Agama,” begitu bunyi judul tersebut, Selasa (28/11/2023).

Namun kabarnya, dugaan Donna jadi DPO atas kasus penistaan agama ini hanya lah hoax semata. Belum ada konfirmasi dan tanggapan dari pihak Donna Harun terkait isu ini.

Sementara itu, Donna Harun sendiri merupakan selebritis Tanah Air yang begitu hits di era 80-an. Tak hanya dari akting, Donna juga dikenal karena parasnya yang cantik dan awet muda.

Donna sendiri merupakan wanita kelahiran kelahiran Bandung, 21 Februari 1968. Nama Donna Harun sempat mencuat dan menjadi perbincangan publik, lantaran pernikahannya dengan Hendra Rahtomo, anak dari politisi yang juga putri mantan presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.