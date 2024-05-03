Biodata dan Agama Donna Harun, Artis Senior yang Dikira Janda

JAKARTA - Biodata dan agama Donna Harun akan diulas pada artikel ini. Belakangan nama Donna Harun menjadi perbincangan usai diduga netizen masih menyandang status janda, pasca cerai dari Hendra Rahtomo pada 2018.

Padahal, pernikahan Donna dengan Alisyahrazad Hanafiah yang berlangsung pada 2019 hingga saat ini masih berjalan.

Saat wanita 56 tahun ini mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami, netizen mendadak kaget. Sebab, ia dikira sudah menjanda, lantaran tak pernah terlihat mengunggah foto kebersamaannya dengan suami.

Memiliki nama asli Donna Frederika Rubyanti, Donna Harun merupakan seorang artis peran sekaligus model yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Dia memulai kariernya di dunia hiburan sejak 1989 dengan menjadi model dan kemudian mulai melakoni sejumlah peran dalam sinetron.

Biodata dan Agama Donna Harun (Foto: Instagram/donnaharunofficial)





Donna melakukan debutnya di dunia akting dengan membintangi film di 1992 berjudul Asmara. Setelahnya, ia sempat bermain dalam sejumlah sinetron dan juga film, diantaranya Safa dan Marwah, Relationshit hingga Cinta Laki-Laki Biasa.

Putri keempat dari enam bersaudara pasangan Harun Al-Rasyid Wirasaputra dan Rosaline Harun ini memiliki darah Minangkabau, Palembang, Sunda dan Belanda. Dia juga diketahui merupakan adik dari artis Sandy Harun.

Saat usia Donna masih 17 tahun, tepatnya di 1985, dia menikah dengan seorang pria bernama Ardy Gustav. Dari pernikahannya tersebut, Donna dan Ardy dikaruniai seorang anak bernama Ricky Chilnady Pratama Harun alias Ricky Harun.

Sayangnya, pada 1990, Donna dan Ardy memutuskan untuk berpisah. Kemudian, Donna pun menikah kembali pada 1996 dengan Hendra Romy Soekarno Rahtomo.

Pernikahan Donna dan Hendra dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muhammad Jihad Rahtomo Soekarnoputra atau yang akrab disapa Jeje Soekarno. Sayang, di 2018 mereka memilih untuk mengakhiri pernikahan tersebut lantaran isu perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.