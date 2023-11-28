Klarifikasi Ria Ricis soal Pembagian Jadwal Mengasuh Anak dengan Teuku Ryan

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan diterpa isu perceraian. Jarangnya mereka tampil bersama, membuat orangtua dari Cut Raifa Aramoana ini diisukan sudah pisah rumah.

Akan tetapi, pada kenyataannya mereka masih tetap tinggal bersama. Pisah rumah yang sempat dimaksud bahkan berhubungan dengan pekerjaan di luar kota, sehingga mereka tak bisa selalu tinggal di satu rumah yang sama.

Sementara itu, netizen juga diketahui sempat mempermasalahkan soal pembagian jadwal asuh buah hati mereka. Pasalnya, Ricis sempat mengatakan bahwa Moana akan berada empat hari dengannya dan empat hari bersama suaminya.

Terkait ucapannya tersebut, Ricis pun baru-baru ini memberikan klarifikasi. Ia bahkan membeberkan alasan mengapa ia memiliki jadwal pembagian untuk mengasuh anak.

"Jadi kan si Moana memang sering ikut aku ke mana-mana. Jadi di rumah dia enggak sama papanya, sama ibunya terus," ujar Ria Ricis dikutip dari akun YouTube AMP Official.

Adik dari Oki Setiana Dewi ini mengatakan bahwa Moana yang sering bersamanya belakangan jadi enggan bermain dengan ayahnya. Oleh karenanya, ia pun sengaja membuat jadwal asuh agar Moana tak bisa selalu ikut dengannya ke lokasi syuting, dan bisa memiliki waktu berdua dengan ayahnya.

"Ada satu case, Moana enggak mau dipegang papanya. Dia nangis, papanya bilang, 'Sini Moana sama aku saja.' Moananya enggak mau. Kata papanya mungkin karena aku bawa terus ke mana-mana, jadi Moana enggak bonding sama papanya," beber Ricis.

"Dari situ papanya bilang, 'Coba sekali Moana jangan diajak. Biar aku bonding sama Moana.' Dari situ ya sudah, kalau aku ada kerjaan ke luar kota, (Moana) ditinggal dulu. Demi kebaikan, bonding antara papa dan anak," sambungnya.