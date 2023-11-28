Dennis van Aarssen Hadirkan Album Baru Bertema Natal

JAKARTA - Dennis van Aarssen memperluas album Natalnya dengan tiga lagu baru. Dua di antaranya, single Natal yang dirilis pada November, Until Next Christmas dan This Time of Year.

Pada tanggal 30 November 2023, ia juga merilis edisi Deluxe baru dari album Natalnya dengan memasukkan lagu unggulan, Christmas When You're Here. Dennis akan memulai serangkaian pertunjukan Natal yang diaransemen khusus bersama DVA Big Band, dengan total dua belas pertunjukan di New York, membawakan lagu-lagu dari album Natal terbarunya. Album ini terdiri dari tiga belas lagu, termasuk sejumlah lagu klasik Natal yang dikenal.

"Natal adalah bagian dari diriku. Saya sangat mencintai Natal. Saya merasa semakin terhubung dengannya. Ini juga merupakan perayaan yang universal. Jadi, bagi siapa pun yang ingin merasakan musik Natal di Belanda atau Belgia, mereka cukup menghubungi Dennis van Aarssen," ujar Dennis van Aarssen.