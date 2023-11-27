Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag Bingung, Christopher Berniat Lapor Polisi

JAKARTA - Suami Jessica Iskandar, Vincent Verhaag buka suara soal niat Christopher Steffanus Budianto yang akan melaporkan balik ke polisi.

Christopher alias Steven berencana melaporkan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag imbas diteriaki oleh mereka saat tiba di Bandara Soekarno Hatta. Steven merasa terintimidasi hingga trauma.

Vincent sendiri mengaku bingung dengan motif pelaporan Steven tersebut.

"Kalau masalah perasaan pribadi, ya dia punya hak lah untuk berbicara. Tapi kalau dia mau lapor balik, ya ada unsur apa?," ujar Vincent Verhaag, saat dijumpai di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Padahal saat bertemu dengan Steven, Vincent Verhaag hanya meluapkan kemarahan dan kekecewaannya terhadap Steven yang dulunya ada rekan bisnis sang istri.

"Saya kan enggak mukul. Saya cuma luapin isi hati, bertanya selama ini dia ke mana. Kan ada jejak digitalnya juga tuh, saya enggak ngancam orangnya," jelas Vincent Verhaag.

Apalagi, Steven sendiri mangkir panggilan polisi selama 1,5 tahun dan berpindah-pindah negara meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Ya namanya manusia ya, namanya ketemu setelah 18 bulan mangkir, emosi. Kalau dia tiba-tiba datang terus tanya selama ini ke mana, ya salahnya di mana?," ucap bapak dua anak tersebut.