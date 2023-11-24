Jessica Iskandar Unggah Foto Kenangan Bersama Christopher, Berharap Uang Bisa Kembali

JAKARTA - Jessica Iskandar membagikan foto bersama Christopher Steffanus Budianto melalui Instagram pribadinya. Pria tersebut diketahui merupakan tersangka kasus dugaan penipuan yang menimpa Jessica Iskandar, hingga mengalami kerugian hampir Rp10 miliar.

Foto itu diambil saat momen perayaan tahun baru. Jedar dan sang kakak, Erick Bana Iskandar tampak begitu hangat bersama Steven serta dua wanita yang disebutnya sebagai pacar dan saudarinya.

Melalui keterangan unggahan itu, Jedar seolah mengenang kembali momen dimana dirinya sempat begitu akrab dengan Steven dan kerabatnya. Dia tak menyangka Steven tega melakukan penipuan hingga membuatnya mengalami kerugian miliaran rupiah.

Dia pun bersyukur saat ini Steven telah mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah berjuang menuntut keadilan selama berbulan-bulan, akhirnya perjuangan itu bermanis-manis.

"Kenangan bersama tersangka CSB saat merayakan tahun baru (photo CSB pas di belakang kepala aku) bersama yang katanya pacar CSB, Tiffany dan saudarinya Claudia. Saat ini bersyukur tersangka CSB sudah di dalam sel mempertanggung jawabkan perbuatannya," ujar Jessica Iskandar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Jumat (24/11/2023).

Seolah tak puas hanya melihat Steven mendekam di penjara, Jedar berharap Steven juga dapat mengembalikan uang hasil jerih payah Jedar selama ini untuk keluarganya.

Melalui unggahan itu juga, Jedar seolah ingin memberikan peringatan kepada orang-orang terdekat Steven yang terlibat dalam penipuan ini. Tak menutup kemungkinan mereka akan ikut terjerat proses hukum seperti Steven jika terbukti terlibat. Jedar berharap dirinya dapat mengusut tuntas kasus penipuan ini hingga membongkar sosok yang turut menerima aliran dana dari Steven.

"Semoga CSB tobat dan bisa mengembalikan hak-hak milikku, anak dan keluargaku. Semoga diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Kemana aliran dana CSB?" tutupnya.