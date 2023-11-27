Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Terima Diteriaki Vincent Verhaag dan Jessica Iskandar, Christopher Bakal Lapor Polisi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |00:03 WIB
Tak Terima Diteriaki Vincent Verhaag dan Jessica Iskandar, Christopher Bakal Lapor Polisi
Steven bakal laporkan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag (Foto: Okezone)
JAKARTA - Christopher Steffanus Budianto alias Steven tersangka kasus dugaan penipu yang merugikan Jessica Iskandar, akhirnya menjalani pemeriksaan polisi usai mangkir 1,5 tahun.

Steven tiba di Indonesia pada Selasa 21 November 2023 saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jessica Iskandar dan sang suami, Vincent Verhaag langsung meneriaki Steven.

Tampaknya, Steven tidak terima diteriaki oleh Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag. Bahkan melalui kuasa hukumnya, Togar Situmorang, Steven disebut akan melaporkan Jedar dan Vincent Verhaag ke polisi.

Tak Terima Diteriaki Vincent Verhaag dan Jessica Iskandar, Christopher Bakal Lapor Polisi

"Pada saat penjemputan, dia kaget, ada begitu banyak wartawan," ujar Togar Situmorang di Polda Metro Jaya, baru-baru ini.

Tak hanya itu, Steven juga merasa diintimidasi karena Vincent Verhaag begitu dekat meneriakinya. Sampai-sampai Steven merasa trauma gara-gara hal tersebut.

"Dia begitu banyak diintimidasi secara verbal, terutama diduga dari yang bernama Vincent, suami Jessica Iskandar. Dengan vulgarnya hampir mendekati posisi Christoper," jelas Togar.

"Dia merasa trauma dan keberatan. Dia pun bilang, 'Bang, saya enggak terima diperlakukan seperti itu’," sambungnya.

Selain itu, Togar Situmorang mengklaim jika Steven sudah jangan disudutkan terus dengan perbuatan yang menurut versinya tidak pernah ia lakukan.

"Klien kami itu cuma terkait dengan satu mobil Toyota Alphard. Jadi klien kami tidak pernah merasa menipu Jessica Iskandar dengan angka yang fantastis itu," terang Togar.

