HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Benarkah BCL dan Tiko Aryawardhana Tetanggaan?

Selvianus , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:40 WIB
Benarkah BCL dan Tiko Aryawardhana Tetanggaan?
Benarkah Bunga Citra Lestari, BCL dan Tiko Tetanggaan (Foto: ist)
JAKARTA - Kabar pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Pradipta Aryawardhana menjadi perbincangan publik. Janda satu anak ini bakal melangsungkan pernikahan mereka di Bali.

BCL dan Tiko Pradipta telah memasukan berkas dan dokumen sebagai persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA), Pasar Minggu, Jakarta Selatan. BCL dan Tiko Pradipta Aryawardhana rupanya tetanggaan dan masih tinggal di satu lingkup RT, bahkan rumah kedua juga bersebelahan.

"Iya InsyaAllah (tetanggaan sebelahan) satu RT," ujar Mahmud selaku Ketua RT di kediaman Bunga Citra Lestari dalam salah satu tayangan Youtube.

Benarkah BCL dan Tiko Aryawardhana Tetanggaan?

Mahmud menyebut, Tiko rupanya memiliki tempat tinggal lain, namun masih di wilayah Pejaten Barat. Berdasarkan keterangan diterima, lokasi tak jauh dari kediaman BCL saat ini.

"Untuk calonnya itu kebetulan warga kita tapi berdomisili bukan di sini. Jadi tetap warga Pejaten Barat tapi bukan di RW 8," jelas Mahmud.

Kepala KUA Pasar Minggu, Daud Damsyik membenarkan, kediaman BCL dan Tiko merupakan tetanggaan. Hal itu tertera dalam berkas dan dokumen-dokumen diserahkan keduanya.

"Secara umum, persyaratannya kemarin sudah lengkap. Intinya kita kemarin sudah mendapatkan surat dari kelurahan di Pejaten Barat, surat pengantar hendak menikah Bunga Citra Lestari dengan calonnya,"ungkap Daud Damsyik.

Daud menerangkan, kedua belah pihak sejauh ini telah mengajukan berkas pada Jumat 24 November 2023 lalu. Surat itu bakal menjadi rekomendasi pernikahan BCL dan Tiko Pradipta Aryawardhana, dikabarkan bakal digelar di pulau Dewata Bali.

"Yang bersangkutan mendaftarkan diri tanggal 24 November, hari Jumat, ada perwakilan dari beliau untuk mengajukan permohonan surat rekomendasi nikah," tutur Daud.

Halaman:
1 2
