Orangtua Fadly Faisal Khawatirkan Jejak Digital Gegara Pernah Pacari Rebecca Klopper

JAKARTA - Hubungan asmara antara Fadly Faisal dengan Rebecca Klopper hingga kini masih menjadi teka-teki. Tidak diketahui pasti apakah keduanya hingga kini masih berstatus pacaran atau justru sebaliknya.

Kendati begitu, Haji Faisal selaku ayah dari Fadly sempat mengatakan bahwa dirinya tak menyetujui hubungan putranya dengan Becca lagi. Apalagi setelah Becca terlibat kasus video syur.

Terbaru, Haji Faisal sendiri mengaku tak mau lagi berkomentar apapun tentang hubungan antara putranya dengan Becca. Ia pun memberikan penegasan bahwa keluarganya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus yang menjerat Becca.

"Kita bersikap dalam menanggapi hal itu, itu kan urusan pihak sebelah. Artinya sejauh ini menurut kita, anak kita tidak ada masalah. Kalau pihak sebelah, kita kurang tepat juga menanggapinya," ujar Haji Faisal di akun YouTube Reyben Entertainment.

Selain itu, sebagai orangtua, Haji Faisal tentu berharap yang terbaik bagi Fadly. Hal itu pun sudah diajarkan olehnya dan sang istri melalui pandangan yang selama ini ia berikan pada Fadly untuk bisa menentukan masa depannya sendiri.

"Saya selaku orangtua tentu berpesan kepada anak, tentu inginnya yang terbaik. Ya soal urusan orang bagaimana saya kurang pantas juga untuk menanggapinya," jelasnya.

"Kita sudah memberikan pandangan-pandangan tertentu kepada anak. Namun pulangnya tentu kepada anak. Namanya hidup ini yang tahu baik buruknya untuk masa depan anak kan orangtua," sambungnya.