Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Orangtua Fadly Faisal Khawatirkan Jejak Digital Gegara Pernah Pacari Rebecca Klopper

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |21:00 WIB
Orangtua Fadly Faisal Khawatirkan Jejak Digital Gegara Pernah Pacari Rebecca Klopper
Orangtua Fadly Faisal khawatirkan jejak digital (Foto: Instagram/fadlyfsl_)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara antara Fadly Faisal dengan Rebecca Klopper hingga kini masih menjadi teka-teki. Tidak diketahui pasti apakah keduanya hingga kini masih berstatus pacaran atau justru sebaliknya.

Kendati begitu, Haji Faisal selaku ayah dari Fadly sempat mengatakan bahwa dirinya tak menyetujui hubungan putranya dengan Becca lagi. Apalagi setelah Becca terlibat kasus video syur.

Terbaru, Haji Faisal sendiri mengaku tak mau lagi berkomentar apapun tentang hubungan antara putranya dengan Becca. Ia pun memberikan penegasan bahwa keluarganya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus yang menjerat Becca.

"Kita bersikap dalam menanggapi hal itu, itu kan urusan pihak sebelah. Artinya sejauh ini menurut kita, anak kita tidak ada masalah. Kalau pihak sebelah, kita kurang tepat juga menanggapinya," ujar Haji Faisal di akun YouTube Reyben Entertainment.

Fadly Faisal dan Rebecca Klopper

Selain itu, sebagai orangtua, Haji Faisal tentu berharap yang terbaik bagi Fadly. Hal itu pun sudah diajarkan olehnya dan sang istri melalui pandangan yang selama ini ia berikan pada Fadly untuk bisa menentukan masa depannya sendiri.

"Saya selaku orangtua tentu berpesan kepada anak, tentu inginnya yang terbaik. Ya soal urusan orang bagaimana saya kurang pantas juga untuk menanggapinya," jelasnya.

"Kita sudah memberikan pandangan-pandangan tertentu kepada anak. Namun pulangnya tentu kepada anak. Namanya hidup ini yang tahu baik buruknya untuk masa depan anak kan orangtua," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067934/dewi_zuhriati_dan_fuji-i78D_large.jpg
Dewi Zuhriati Menangis hingga Gemetar saat Tubagus Joddy Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067291/haji_faisal-Qy4d_large.jpg
Tubagus Joddy Diusir Haji Faisal saat Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058846/haji_faisal-ZXwh_large.jpg
Haji Faisal Janji Hadiri Sidang Penipuan dan Penggelapan Eks Manajer Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051374/haji_faisal-S7ws_large.jpg
Pesan Haji Faisal untuk Atta Halilintar Usai Permintaan Maafnya Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement