Rebecca Klopper Dikabarkan Putus dari Fadly, Haji Faisal: Saya Gak Pernah Tanya!

JAKARTA - Rumor berhembus jika hubungan asmara Rebecca Klopper dengan Fadly Faisal telah berakhir. Haji Faisal sang ayah mengaku tidak mengetahui soal kabar tersebut.

"Saya enggak paham, karena memang saya enggak pernah menanyakan juga soal itu (Rebecca Klopper dan Fadly putus-red). Karena itu privasi mereka," ucap Haji Faisal di YouTube Reyben Entertainment, Sabtu (25/11/2023).

Haji Faisal mengatakan sebagai orangtua tentu dirinya senantiasa memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada anak-anaknya. Hal itu, dilakukan agar anak-anaknya tidak salah dalam melangkah.

"Saya sebagai orang tua tentu memberikan pandangan-pandangan kepada anak, namun tentu pulangnya kepada anak," katanya.

"Dalam hidup itu, baik atau buruknya masa depan yang tahu itu ya orang tua," tuturnya.

Seakan tidak puas dengan jawaban dari Haji Faisal, Rey Utami kembali mempertanyakan apakah Haji Faisal dan Oma setuju dengan hubungan Fadly dan Rebecca Klopper.