5 Pria Ganteng yang Pernah Dekat dengan BCL

JAKARTA - Cantik, berbakat dan terkenal, tentu membuat Bunga Citra Lestari sempat dekat dengan beberapa pria. Akan tetapi, tidak semua pria yang dekat dengannya mampu membuat hatinya luluh seperti halnya Ashraf Sinclair.

Setelah Ashraf meninggal dunia pada Februari 2020, sejumlah pria pun sempat digosipkan dekat dan menjalin hubungan dengan ibu satu anak ini. Akan tetapi, hanya sosok Tiko Aryawardhana lah yang berhasil membuat BCL kembali memiliki keinginan untuk membina rumah tangga kembali.

Selain itu, sebelum akhirnya menikah dengan Ashraf di November 2008, BCL juga sempat diisukan dekat dan menjalin hubungan dengan sejumlah pria. Nahasnya, ia juga sempat digosipkan memiliki hubungan istimewa dengan salah satu aktor, lantaran para penonton filmnya merasa baper dengan chemistry yang pertontonkan BCL dengan lawan mainnya.

Berikut, pria ganteng yang pernah dekat dengan BCL:

1. Hengky Kurniawan





BCL diketahui sempat dekat bahkan dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan aktor Hengky Kurniawan. Kedekatan keduanya diketahui berlangsung hingga 2004.

Akan tetapi, hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Pasalnya, sekitar satu setengah tahun usai kedekatan mereka, hubungan mereka pun kandas di tengah jalan.

2. Rizal Mantovani

Kemunculan foto antara BCL dengan Rizal Mantovani membuat kedekatan mereka diasumsikan sebagai hubungan asmara. Apalagi saat itu, keduanya terlihat tengah bersama di sebuah pesta.

Akan tetapi, kabar kedekatan keduanya sama sekali tidak pernah dikonfirmasi. Oleh karenanya, tidak diketahui pasti apakah benar keduanya sempat pacaran atau hanya dekat sebagai teman saja.

3. Reza Rahadian

Meski sudah menikah dan berstatus sebagai istri dari Ashraf Sinclair, beberapa netizen yang baper dengan akting BCL dan Reza Rahadian di film Habibie & Ainun, tetap saja menggosipkan mereka. Keduanya bahkan disebut memiliki hubungan khusus, lantaran beberapa adegan di film itu sukses membuat baper.