HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denise Chariesta Akhirnya Spill Nama dan Wajah Putranya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |10:01 WIB
Denise Chariesta Akhirnya <i>Spill</i> Nama dan Wajah Putranya
Denise Chariesta spill nama dan wajah anaknya (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Denise Chariesta untuk pertama kalinya memperlihatkan wajah sang putra di hadapan publik. Melalui MV berjudul Maafkan Mama yang diunggah ke YouTube pada Minggu, 26 November 2023, Denise juga sekaligus mengungkapkan siapa nama dari bayi yang lahir pada 11 November kemarin.

Dalam MV-nya, Denise membeberkan bahwa ia memberi sang putra nama yang indah, yakni Jaden Bowen Yap. Ia juga memperlihatkan wajah menggemaskan putranya yang belum genap berusia satu bulan itu.

Lewat videonya, selebgram 32 tahun ini juga turut menuliskan pesan mendalam untuk buah hatinya.

"Jaden Bowen Yap, semoga kamu tumbuh dengan sehat menjadi berkat dan terang untuk semua orang. Mamah tidak akan pernah berhenti berjuang untuk kamu -Denise Chariesta," tulis Denise dalam videonya sebagai pesan untuk baby Jaden.

Denise Chariesta

Usai mengunggah video tersebut, Denise kembali dibanjiri dukungan dan kalimat motivasi dari netizen. Mengingat, ia diketahui hamil tanpa didampingi suami ataupun kekasih.

"jangan dibully ya teman-teman, ayo kita suport denis, ibu baru melahirkan gampang stres dan rawan terkena baby blues, kita dukung saja dia dan doakan yg terbaik buat kekuatan mental nya denis menghidupi anak tanpa seorang ayah, denis wanita yg kuat<" kata faizah***.

Halaman:
1 2
