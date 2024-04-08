Denise Chariesta Panik, Sudah 14 Bulan Tidak Menstruasi: Badan Gue Benar-Benar Sakit

JAKARTA - Denise Chariesta mengungkapkan bahwa dirinya belum mengalami menstruasi setelah melahirkan anak pertamanya, Jaden Bowen Yap pada 11 November 2023.

Jika dihitung dari masa kehamilan hingga saat ini, Denise sudah 14 bulan lamanya tidak mengalami menstruasi. Hal itu jelas membuatnya stress.

"Guys jadi gue stres, gue belum mens. Dan umur Jaden itu sekarang sudah mau lima bulan. Berarti gue sudah nggak mens itu selama 14 bulan," ujar Denise Chariesta dalam video diakun Instagram @lambeh_was_was.

Denise pun mengaku semakin khawatir dengan kondisinya yang dianggap tidak wajar tersebut. Pasalnya, banyak wanita di luar sana yang sudah mengalami menstruasi, satu bulan setelah melahirkan.

Denise Chariesta sudah 14 bulan tidak menstruasi (Foto: Instagram @lambeh_was_was)

"Dan ini katanya nggak wajar ya guys ya, yang lain hamil, habis itu ngelahirin satu bulan, sudah bisa mens lagi. Kenapa gue belum mens?" ucap Denise dengan nada khawatir.

Selain itu, Denise pun mengatakan bahwa tubuhnya sering merasakan sakit usai lahiran.

"Memang gue akuin semenjak gue lahiran badan gue benar-benar sakit ya guys ya. Gue nggak pernah sakit bertubi-tubi separah kemarin," tandasnya.

