Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia, MNC Peduli Dukung Konser Amal Symphony for Life

Andrean Pulungan , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:33 WIB
Bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia, MNC Peduli Dukung Konser Amal <i>Symphony for Life</i>
Konser amal Symphony for Life. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – MNC Peduli memberikan dukungannya atas pagelaran konser amal bertajuk Symphony for Life yang digelar Yayasan Kanker Anak Indonesia di Aula Simfonia Jakarta, pada 26 November 2023.

Konser amal tersebut menampilkan George Harliono, pianis asal Inggris yang memiliki darah Indonesia. Diiringi Jakarta Sinfonietta dengan konduktor Iswargia R, dia tampil membawakan sederet karya klasik terkenal, seperti Tchaikovsky–The Nutcracker Suite.

Pertunjukan tersebut bertujuan untuk menggalang dana untuk program Humanity in Harmony, inisiatif dalam membangun fasilitas HOSPICE dan Rumah Paliatif bagi anak-anak Pejuang Kanker. 

Hospice merupakan fasilitas perawatan dan tempat tinggal sementara bagi pasien yang akan menjalani perawatan yang ditentukan di rumah sakit rujukan. Sedangkan, Rumah Perawatan Paliatif merupakan perawatan pengobatan Kanker yang ditujukan pada pasien kanker stadium lanjut. 

“Pementasan ini saya tujukan untuk mendukung program mulia Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk membangun Hospice dan Rumah Paliatif bagi adik-adik pejuang kanker stadium lanjut,” kata George. 

Sallyana Sorongan, Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia mengatakan, konser amal ‘Symphony for Life’ merupakan program perdana ‘Humanity in Harmony’, sebuah inisiatif Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) untuk pembangunan HOSPICE. 

“Akomodasi perawatan dan fasilitas khusus ini akan mengoptimalkan kualitas hidup anak-anak penderita dan pejuang kanker stadium lanjut dari keluarga prasejahtera,” kata Sallyana. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/205/3004510/harga-tiket-the-fray-dan-echosmith-di-jakarta-juni-2024-2RT6RDpa8j.jpg
Harga Tiket The Fray dan Echosmith di Jakarta Juni 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/205/2992301/jakarta-lebaran-fair-2024-hadirkan-konser-19-hari-nonstop-DNYuSWTgR4.jpg
Jakarta Lebaran Fair 2024 Hadirkan Konser 19 Hari Nonstop!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/205/2981075/tom-jones-bawakan-sexbomb-dan-delilah-di-konser-ages-stages-fans-bernostalgia-Xxlj95mFfH.jpg
Tom Jones Bawakan Sexbomb dan Delilah di Konser Ages & Stages, Fans Bernostalgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/205/2978358/yogyakarta-royal-orchestra-gelar-konser-di-jakarta-selama-2-hari-w3p55eZh6g.jpg
Yogyakarta Royal Orchestra Gelar Konser di Jakarta Selama 2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/205/2964891/konser-salam-m3tal-ganjar-mahfud-menang-total-akan-dihadiri-megawati-dan-ketua-parpol-lainnya-2v4SI99nYj.jpg
Konser Salam M3tal Ganjar-Mahfud Menang Total akan Dihadiri Megawati dan Ketua Parpol Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/205/2964822/konser-michael-guang-liang-digelar-2-hari-usai-tiket-ludes-terjual-dalam-2-jam-7VQvGiQRg9.jpg
Konser Michael Guang Liang Digelar 2 Hari Usai Tiket Ludes Terjual dalam 2 Jam
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement