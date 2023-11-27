Bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia, MNC Peduli Dukung Konser Amal Symphony for Life

JAKARTA – MNC Peduli memberikan dukungannya atas pagelaran konser amal bertajuk Symphony for Life yang digelar Yayasan Kanker Anak Indonesia di Aula Simfonia Jakarta, pada 26 November 2023.

Konser amal tersebut menampilkan George Harliono, pianis asal Inggris yang memiliki darah Indonesia. Diiringi Jakarta Sinfonietta dengan konduktor Iswargia R, dia tampil membawakan sederet karya klasik terkenal, seperti Tchaikovsky–The Nutcracker Suite.

Pertunjukan tersebut bertujuan untuk menggalang dana untuk program Humanity in Harmony, inisiatif dalam membangun fasilitas HOSPICE dan Rumah Paliatif bagi anak-anak Pejuang Kanker.

Hospice merupakan fasilitas perawatan dan tempat tinggal sementara bagi pasien yang akan menjalani perawatan yang ditentukan di rumah sakit rujukan. Sedangkan, Rumah Perawatan Paliatif merupakan perawatan pengobatan Kanker yang ditujukan pada pasien kanker stadium lanjut.

“Pementasan ini saya tujukan untuk mendukung program mulia Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk membangun Hospice dan Rumah Paliatif bagi adik-adik pejuang kanker stadium lanjut,” kata George.

Sallyana Sorongan, Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia mengatakan, konser amal ‘Symphony for Life’ merupakan program perdana ‘Humanity in Harmony’, sebuah inisiatif Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) untuk pembangunan HOSPICE.

“Akomodasi perawatan dan fasilitas khusus ini akan mengoptimalkan kualitas hidup anak-anak penderita dan pejuang kanker stadium lanjut dari keluarga prasejahtera,” kata Sallyana.