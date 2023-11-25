Zaskia Gotik Putuskan Berhijab, Tak Masalah dengan Rezeki: Semua Sudah Diatur sama Allah

JAKARTA - Zaskia Gotik muncul di media sosial dengan penampilan terbaru mengenakan hijab. Baginya, sejak berhijab membuat dirinya lebih nyaman.

Penampilannya itu berubah sejak dirinya berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah bersama sang suami, Sirajuddin Mahmud serta putri sulungnya, Arsila.

Setiap hari mengenakan hijab di tanah suci, Zaskia Gotik justru merasa nyaman hingga akhirnya tak melepas hijabnya ketika kembali ke Tanah Air.

Zaskia Gotik mengaku rasa nyaman itu seolah menjadi hidayah yang diberikan Allah kepadanya agar terus mengenakan hijab.