HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Zaskia Gotik Umrah Bareng Anak dan Istri usai Diperiksa KPK

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:30 WIB
Suami Zaskia Gotik Umrah Bareng Anak dan Istri usai Diperiksa KPK
Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud baru saja menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Oktober lalu. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 di Kabupaten Mimika, Papua.

Berselang dua hari pasca pemeriksaan, Sirajuddin Mahmud memilih untuk menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekkah.

Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Sirajuddin memboyong sang istri, Zaskia Gotik dan anak pertamanya Arsila Bungalia Sirkiani dari pernikahannya dengan sang pedangdut di dalam pesawat.

"Labbaikallahumma umrotan ," tulis Sirajuddin Machmud di Instagram pribadinya, Rabu (18/10/2023).

Unggahan itu, langsung dipenuhi dengan doa-doa baik dari netizen. Mereka berharap perjalanan umrah Sirajuddin dan Zaskia Gotik berjalan lancar.

Halaman:
1 2
