Nadya Mustika Rahayu Menikah Lagi, Iis Dahlia: Semoga Belajar dari Pengalaman

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:24 WIB
Nadya Mustika Rahayu Menikah Lagi, Iis Dahlia: Semoga Belajar dari Pengalaman
Nadya Mustika Rahayu menikah lagi, Iis Dahlia beri nasihat. (Foto: Instagram/@nadyamustikarahayu)
JAKARTA - Pedangdut Iis Dahlia turut berbahagia atas pernikahan Nadya Mustika Rahayu dan Iqbal Rosadi, pada 24 November 2023. Lewat Instagram, dia memberikan ucapan selamat sekaligus nasihat untuk ibu satu anak tersebut. 

“Selamat ya Neng. Semoga bisa belajar dari pengalaman. Sabar menghadapi cobaan demi cobaan dalam kehidupan pernikahan,” ujarnya seperti dikutip dari unggahan sang pedangdut, pada Jumat (24/11/2023). 

Dalam lanjutan unggahannya, Iis Dahlia juga menitipkan Nadya Mustika Rahayu dan putranya kepada Iqbal Rosadi. “Bahagiakan mereka. Maaf, Mama tidak bisa hadir di hari bahagia kalian,” katanya menambahkan. 

Nadya resmi melepas masa janda dengan menerima pinangan pengusaha Iqbal Rosadi. Akad nikah mereka digelar di KUA Parongpong, Bandung Barat, pada 24 November 2023, pukul 14.00 WIB. 

