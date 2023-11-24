Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta Pajang Foto Natasha Rizky di Instagram Sambil Ucapkan Selamat Ulang Tahun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:31 WIB
Desta Pajang Foto Natasha Rizky di Instagram Sambil Ucapkan Selamat Ulang Tahun
Desta pajang foto Natasha Rizky di Instagram Story (Foto: Instagram/desta80s)
A
A
A

JAKARTA - Artis Natasha Rizky baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-30, pada Kamis, 23 November 2023. Dihari ulang tahunnya, rupanya sang mantan suami, Desta, turut memajang fotonya di akun Instagram Story.

Dalam unggahannya, Desta terlihat memajang foto wanita yang akrab disapa Caca itu saat tengah berlibur ke Eropa. Tak lupa, ia pun turut mengunggah ucapan selamat ulang tahun pada Caca yang merupakan ibu dari ketiga buah hatinya.

"Happy Birthday ibunya Trio Strong," tulis Desta sambil menandai akun Instagram milik sang mantan istri.

Natasha Rizky

Meski begitu, belum ada balasan apapun yang disampaikan oleh Caca di akun Instagram Storynya, termasuk merepost unggahan Desta. Kendati begitu, ia terlihat membagikan beberapa ucapan selamat dari sahabat-sahabatnya termasuk, pasangan Vincent Rompies-Fifi Karamoy hingga Ratna Galih.

Sementara itu, pada perayaan ulang tahunnya yang ke-30, Natasha Rizky tampak merayakan hari pertambahan usianya bersama dua sahabatnya sejak SMA, Citra Kirana dan Irvan Pratama Ketiganya bahkan terlihat merayakan usia baru Natasha Rizky di sebuah restoran steak.

(van)

